São João de Ver é o novo líder da Série 1 da fase de manutenção da Liga 3

O São João de Ver assumiu o comando da Série 1 da fase de manutenção da Liga 3, enquanto o Canelas 2010 reforçou o estatuto de líder na Série 2.

O São João de Ver venceu o Varzim, por 2-1, e assumiu a liderança da Série 1 da fase de manutenção. Os "poveiros" ficaram desde bem cedo reduzidos a dez, por expulsão de Bonilla, e viram Léo Cá adiantar os "malapeiros" pouco depois.

No segundo tempo, o Varzim empatou por Rui Areias, num penálti que resultou na expulsão de Emanuel. A equipa do concelho de Santa Maria da Feira chegou ao tento que valeu o triunfo nos derradeiros minutos, marcado por Miguel Pereira.

Para o mesmo grupo, o Fafe ganhou em Montalegre (1-0) graças a um golo do defesa central Guilherme Ferreira, na sequência de um lance de bola parada, a abrir a segunda parte, e alargou a vantagem para os transmontanos, que são últimos.

Na Série 2, o Canelas 2010 alargou a distância para a concorrência no topo da tabela ao derrotar, em casa, o Paredes, por 2-1.

Gonçalo Monteiro, em tempo de compensação, completou a reviravolta dos gaienses, que entraram em falso no encontro. Aos 9 minutos, Madureira adiantou os forasteiros, de grande penalidade, com Alex Tanque a repor a igualdade pouco depois, tendo a mesma durado até bem perto do final.

No restante jogo do agrupamento, o Vitória de Guimarães B salvou um ponto no último lance do jogo com o Anadia, que terminou empatado a três bolas.

Patrick ainda adiantou os vimaranenses ao minuto 13, mas Fausto Lourenço, de penálti, e um autogolo de Ni permitiram aos "trevos" virar o resultado.

Ni acabaria por se redimir aos 73 minutos, quando fez o 2-2, também de grande penalidade, antes de Patrick, num lance infeliz, marcar na própria baliza, dando nova vantagem ao Anadia.

Porém, no último lance do encontro, Dieu Michel apontou o 3-3, resultado que permite às duas equipas aproximarem-se, ainda que timidamente, da zona de salvação.