São João de Ver regressa aos triunfos e Académica salva ponto na reta final

O São João de Ver voltou a vencer na Série A da Liga 3 e ficou a apenas dois pontos de distância do quarto lugar, o último de acesso à fase de subida. Em Coimbra, a Académica salvou um ponto nos últimos instantes do duelo com o Belenenses.

Cinco jogos depois, o São João de Ver regressou às vitórias na Série A da Liga 3 num duelo emotivo frente ao Fafe (2-1), decidido no último fôlego, com um golaço de Rúben Silvestre.

Os "malapeiros" dominaram a primeira parte, mas só chegaram ao golo a meio da segunda parte, por intermédio de Jaime Poulson, na recarga a uma defesa incompleta de Guilherme Oliveira.

O Fafe, que já tinha acertado no poste a abrir o segundo tempo, empatou aos 80 minutos, pelo recém-entrado Nani.

Pouco depois, Ricky, também ele vindo do banco, acertou no poste e na barra no mesmo lance, o qual antecedeu o momento do jogo, assinado por Rúben Silvestre.

Na Série B, Académica e Belenenses empataram a uma bola. O emblema de Belém adiantou-se no marcador ao minuto 81, graças a um belo golo de Pedro Martelo, de pontapé de bicicleta.

O empate da "briosa" surgiria no tempo de compensação, numa grande penalidade convertida por David Teles.

O resultado deixa o Belenenses na quarta posição da Série B, com 20 pontos, enquanto a Académica continua na última posição, com apenas 8 pontos somados, em 12 jornadas.