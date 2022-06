São Lourenço do Douro e Vila Caíz na final da Taça A. F. Porto

Estão encontrados os finalistas da Taça A. F. Porto: São Lourenço do Douro e Vila Caíz vão disputar o troféu, no próximo domingo, no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.

Os marcoenses triunfaram por 2-0 na receção ao Ermesinde 1936, respetiva à segunda mão das meias-finais, aumentando a vantagem conquistada na goleada do primeiro jogo (4-0).

O herói desta partida foi Pape, ao assinar dois golos. O primeiro foi aos 40 minutos, após um contra-ataque veloz, o avançado apareceu no sítio certo para inaugurar o marcador. Já na segunda parte, Pape voltou a brilhar e respondeu da melhor maneira a um cruzamento vindo da direita, selando assim o resultado final e a passagem ao jogo decisivo. Em caso de vitória, o S. Lourenço do Douro pode fazer a dobradinha, após ter conquistado a Divisão de Honra.

Já o Vila Caíz empatou na receção ao Marco 09 (3-3), valendo-se do triunfo por 2-0 na primeira mão para selar a passagem ao último encontro da Taça A. F. Porto. A equipa do Marco de Canaveses entrou a todo o gás e marcou logo aos 8 minutos, por intermédio de João Rafael. Lula, aos 33 minutos, selou a igualdade que persistiu até ao intervalo.

No reatamento do jogo a equipa da casa desperdiçou várias oportunidades para chegar à liderança do marcador, mas o Marco 09 primou pela eficácia e colocou o resultado em 3-1, com golos de Nélson (73' e 80'), sendo que esse resultado era suficiente para passar à fase seguinte.

Quando já ninguém previa, o Vila Caíz abriu o livro e fixou o empate final, com golos muito tardios. Aos 89 minutos Léo reduziu a desvantagem e, já nos descontos, Pimentel fez a alegria dos adeptos locais, colocando um ponto final na eliminatória.

A final entre S. Lourenço do Douro e Vila Caíz é já no próximo domingo, às 17 horas, no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, com transmissão exclusiva no Porto Canal.