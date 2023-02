São Matheus coloca guerreiros nas meias-finais da Taça de Portugal

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 00:49 Facebook

Guarda-redes defendeu penálti decisivo para dar nova vitória aos arsenalistas sobre as águias que terminaram com nove jogadores em campo.

No segundo duelo entre Braga e Benfica num curto espaço de tempo, os minhotos voltaram a mostrar quem manda na Pedreira. Os guerreiros venceram as águias no desempate por grandes penalidades, após o encontro ter terminado 1-1, e garantiram uma vaga na meia-final da Taça de Portugal, onde vão defrontar o Nacional. Os encarnados, agora, só têm o campeonato e a Liga dos Campeões para se agarrarem.

Roger Schmidt bem avisou que este iria ser um jogo diferente daquele de dezembro, para a Liga, quando o Benfica perdeu por 3-0. E este encontro teve tudo: golos, duas expulsões, prolongamento e penáltis. Antes da partida, o reencontro de Pizzi com os antigos colegas de equipa motivou muitos abraços, mas dentro de campo foi diferente. As águias entraram a todo o gás e encostaram o Braga às cordas, criando oportunidades e chegando mesmo ao golo, por Gonçalo Guedes, na sequência de um canto.