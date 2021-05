São Paulo vence Palmeiras do treinador Abel Ferreira e conquista Paulistão

JN/Agências Ontem às 23:43 Facebook

O São Paulo venceu (2-0), este domingo, na receção ao Palmeiras de Abel Ferreira e conquistou o campeonato paulista, após o empate a 0-0 na primeira mão.

Luan Vinícius, aos 36 minutos, e Luciano, aos 77, foram os marcadores dos golos do São Paulo, que, com a conquista do Paulistão, o que já não acontecia há 16 anos, quebrou um longo jejum de nove anos sem vencer qualquer título.

O treinador Abel Ferreira falhou a conquista do terceiro troféu ao serviço do Palmeiras, clube em que venceu a Taça Libertadores e a Taça do Brasil, e pelo qual perdeu, já este ano, a Supertaça sul-americana e a Supertaça brasileira.