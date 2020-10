São Pedro da Cova despejado deixa jogadores sem teto

Ana Sofia Rocha Hoje às 08:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Clube Desportivo do São Pedro da Cova entrega esta sexta-feira a chave do estádio do Laranjal, que deixará em definitivo na próxima segunda-feira.

Na rua, ficarão o espólio de 88 anos de história e quatro jovens jogadores estrangeiros que vivem nas instalações do estádio. O património, em São Pedro da Cova, Gondomar, foi vendido em hasta pública e a construtora Pires & Pires, atual proprietária, está inflexível, não aceitando as propostas da Câmara de Gondomar, nem de investidores privados.

"Já implorei, até já me pus de joelhos e pedi ao atual proprietário mais dois meses, porque não temos onde pôr os miúdos, mas não há volta a dar", conta ao JN Orlando Rocha, diretor do clube, em lágrimas. O São Pedro da Cova tem do seu lado investidores dispostos a pagar 300 mil euros pelo espaço. Contudo, o atual proprietário não cede de maneira nenhuma. "A Pires & Pires comprou isto por uns milhares euros e agora não aceita nenhuma proposta", diz Orlando Rocha.