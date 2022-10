São Pedro do Sul com "alegria e vontade" de seguir em frente na Taça Europeia

JN/Agências Hoje às 09:16 Facebook

A equipa feminina de andebol da Academia São Pedro do Sul estreia-se, na quinta-feira, "com ambição" nas competições europeias frente às bósnias do HRK Grude, em jogo da primeira mão da segunda ronda da Taça Europeia.

Fundada em 2015, e a cumprir esta temporada a terceira presença na I Divisão,, a formação de Lafões vive um momento histórico com a presença inédita numa prova europeia.

Para o treinador, João Florêncio, a equipa encara com "alegria e vontade" a estreia na Taça Europeia frente às bósnias do HRK Grude, que, pelo que já lhe foi possível observar, "é uma formação que apresenta um bom nível de andebol".

A Academia São Pedro do Sul sofreu algumas alterações significativas no seu plantel em relação ao último ano, com as saídas de Isabela Ferrarin (Benfica), Kássia César (Beti Onak, Esp) e Ana Rodrigues (retirada), mas entraram outras atletas que asseguram qualidade.

Destaque para a chegada de duas internacionais lusas que alinhavam no Alavarium, nomeadamente a pivô Soraia Fernandes, de 26 anos, que na última época marcou 73 golos, e a lateral Mónica Soares (139), que conta com passagens por Espanha e Alemanha.

Ingressaram ainda no clube a guarda-redes Beatriz Barradas (ex-CA Leça), Francisca João e Vera Costa (ex-Maiastars), a angolana Alexandra Shunu (ex-1.º de Agosto, Ang), e as brasileiras Bruna Simionato (ex-ZRK Vrbas, Ser) e Bruna Caroline (ex-Corinthians, Bra).

Gabriela Almeida, Carla Ferraz, Mafalda Loureiro, Carolina Sousa, Catarina Páscoa, Catarina Lima, Bárbara Rodrigues, Teresa Pinto, Wendy Silva, Valéria Policarpo, Matilde Brazeta e Eva Paredes renovaram contrato com o clube.

João Florêncio antevê "um bom desafio" com as bósnias, em que espera que as suas jogadoras "desfrutem do momento", e o facto dos dois jogos da eliminatória decorrerem em São Pedro do Sul, por acordo entre os clubes, "pode ser positivo" e "aumentar a percentagem de hipótese" da sua equipa.

O coordenador técnico da Academia São Pedro do Sul, Carlos Pires, destacou "a ambição da equipa", que considerou "muito competitiva" e "não recusará, se estiver ao seu alcance, a oportunidade de ultrapassar a eliminatória".

A Academia São Pedro do Sul, quarta classificada no campeonato nacional de 2021/2022, é a última das quatro equipas lusas a entrar em prova na Taça Europeia, depois do campeão nacional Benfica e do Alavarium terem já assegurado o apuramento para a terceira ronda, e o Madeira SAD ter vencido o primeiro jogo com as italianas do SSV Brixen Sudtirole.