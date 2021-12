São Silvestre do Porto adiada para março de 2022

JN/Agências Hoje às 14:10 Facebook

A corrida São Silvestre do Porto, prevista para o próximo domingo, foi adiada para 13 de março de 2022 devido ao atual contexto da pandemia de covid-19 e às recentes restrições anunciadas pelo Governo.

"Face ao atual contexto pandémico e às novas medidas de contenção anunciadas esta quarta-feira pelo Governo, a organização da Lidl São Silvestre Cidade do Porto entendeu não estarem reunidas as condições para a realização desta prova desportiva no próximo domingo, 26 de dezembro", refere a organização, em comunicado.

De acordo com a organização, "a prova será adiada para o dia 13 de março de 2022" por decisão conjunta da Runporto, da Câmara Municipal do Porto e pelo patrocinador principal do evento, e as inscrições já efetuadas permanecem válidas para a nova data.

"É uma decisão triste e difícil, porque é tomada a tão poucos dias da corrida e quando já tínhamos tudo absolutamente preparado para a realizar. Porém, não podemos ignorar a evolução da pandemia nestes últimos dias, como também não podemos ignorar que as novas medidas decretadas pelo Governo, como a obrigatoriedade de testagem, teriam consequências diretas ao nível dos próprios participantes", refere o diretor-geral da Runporto, Jorge Teixeira.