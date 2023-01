São Silvestre molhada é corrida abençoada

Mais de oito mil pessoas participaram na 28.ª edição. Município fez trabalho extra por causa do mau tempo

Tudo ajudou na organização da 28.ª edição da corrida São Silvestre, na cidade do Porto. A chuva foi amiga dos atletas e parou momentos antes do início da prova. O corredor do Benfica Pedro Amaro foi o vencedor em masculinos com 30:06 minutos, mais rápido que Hélio Gomes e Rui Teixeira, atletas do Sporting. No feminino, destacou-se Mónica Silva (Salgueiros), com um tempo de 35:20m, ficando Sara Duarte (Braga) e Laura Silva (São Salvador Campo) no pódio.

A corredora do Salgueiros voltou a vencer a São Silvestre, depois de ter terminado no primeiro lugar em 2019. "O objetivo era voltar a ganhar depois de ter sido mãe e mostrar que sou capaz. Tenho pena do meu menino não ter estado cá por causa da chuva, mas está no meu coração. Quando chegar a casa vou-lhe oferecer a minha medalha e mostrar-lhe o que a mamã conseguiu", disse, ao JN, após a vitória. Já Pedro Amaro, vencedor dos masculinos, revelou que teve de ter cuidados extra devido ao piso estar escorregadio, por causa da forte chuva que assolou o Porto nos últimos dias. "A estrada estava um pouco húmida, mas fiz tudo com cautela e não me aconteceu nada. Os meus adversários eram muito fortes, mas no fim consegui distanciar-me. Gostei bastante da prova e para o ano estou cá", revelou ao JN, o atleta do Benfica de 20 anos.

Mónica Silva foi a vencedora em feminino Foto: José Carmo / Global Imagens

A vereadora do desporto da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo, destacou o ambiente familiar dos atletas e espectadores, não esquecendo o mau tempo. "Foi um enorme trabalho das equipas do município para retomar a cidade à normalidade em tempo recorde. De acordo com as previsões meteorológicas, havia condições para realizar a prova e foi esta alegria", disse ao JN.

Secretário de Estado destaca exercício físico

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, destacou o incremento do desporto em Portugal. "Mesmo com as condições atmosféricas adversas a adesão foi muito alta e isso mostra o crescimento da atividade física no país. A São Silvestre é notória no Porto e junta muitas famílias através do lazer e atividade física. A minha presença é para reconhecer o bom trabalho feito ao longo destes quase 30 anos da prova", disse, ao JN.