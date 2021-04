Sara Moreira assegura qualificação olímpica na maratona

JN/Agências Hoje às 11:03, atualizado às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A atleta Sara Moreira assegurou, este domingo, a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar em segundo a maratona disputada em Twente, na Holanda, com o tempo de 02:26.42 horas.

Na prova disputada no aeroporto de Twente, para onde foi transferida a Maratona de Hamburgo, devido às restrições motivadas pela pandemia de covid-19, a atleta do Sporting, de 35 anos, apenas foi batida pela alemã Katharina Steinrück, com o tempo de 02:25:59, mas alcançou o seu principal objetivo.

Sara Moreira Foto: IROSCHKA VAN DE WOUW / POOL / AFP

Sara Moreira é a terceira atleta portuguesa a atingir a marca de qualificação olímpica para a prova da maratona em Tóquio2020 (02:29.30 horas), depois de Carla Salomé Rocha (02:24.47) e Sara Catarina Ribeiro (02:26.40), ambas alcançadas em 2019, em Londres e Valência (Espanha), respetivamente.

Sara Moreira assegurou a sua quarta participação olímpica. O atletismo português conta agora com 11 vagas nos Jogos Olímpicos.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se na capital japonesa entre 23 de julho e 8 de agosto.

Atletas portugueses qualificados

PUB

Andebol:

- Masculinos:

Seleção composta por 14 elementos (apuramento conseguido no torneio de qualificação, em França).

Atletismo:

- Masculinos:

João Vieira: 50 km marcha (3:46.28 horas).

Pedro Pichardo: Triplo salto (17,47 metros).

Francisco Belo: Lançamento do peso (21,28 metros).

- Femininos:

Carla Salomé Rocha: Maratona (2:24.47 horas).

Sara Catarina Ribeiro: Maratona (2:26.40 horas).

Sara Moreira: Maratona (2:26.42 horas).

Evelise Veiga: Triplo salto (14,32 metros).

Patrícia Mamona: Triplo salto (14,37 metros).

Liliana Cá: Lançamento do disco (65,10 metros)

Auriol Dongmo: Lançamento do peso (18,57 metros).

Ana Cabecinha: 20 quilómetros marcha (1:30.18 horas).

Canoagem:

- Masculinos:

Fernando Pimenta (Quota garantida com o 3.º lugar em K1 1.000 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

Emanuel Silva (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

João Ribeiro (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

Messias Baptista (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

David Varela (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

Antoine Launay (Quota garantida com o 3.º lugar nas meias-finais de K1 Slalom nos Mundiais de La Seu d'Urgell, em Espanha).

- Femininos:

Teresa Portela (Quota garantida com o 8.º lugar em K1 200 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

Natação:

- Masculinos:

Gabriel Lopes: 200 m estilos (1.58,59 minutos).

Alexis Santos: 200 m estilos (1.58,19).

- Femininos:

Tamila Holub: 1.500 m livres (16.20,51).

Diana Durães: 1.500 m livres (16.31,16).

Ana Catarina Monteiro: 200 m mariposa (2.08,40).

Equestre :

- Ensino: Quota garantida por Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Miguel Torrão e Duarte Nogueira, durante o Campeonato da Europa de Roterdão, na Holanda.

- Obstáculos: Quota garantida por Luciana Diniz, através do 'ranking' de qualificação

Ténis de mesa:

- Femininos:

Torneio individual: Fu Yu (finalista dos Jogos Europeus)

- Masculinos:

Torneio por equipas: três elementos (vaga garantida no torneio de qualificação, em Gondomar)

Torneio individual: dois dos elementos da equipa.

Vela:

- Masculinos:

49er: Quota garantida por Jorge Lima e José Costa (Campeonato do mundo classes olímpicas em Aarhus, Dinamarca).

470: Quota garantida por Diogo Costa e Pedro Costa (Campeonato do mundo 470, em Vilamoura)

Ciclismo:

- Masculinos:

Prova de estrada: Portugal tem direito a dois atletas (23.º lugar do 'ranking')

Contrarrelógio: Os dois atletas da prova de fundo participam no contrarrelógio (um pelo 'ranking' mundial, outro pelo oitavo lugar de Nelson Oliveira nos Mundiais)

- Femininos:

Pista: Uma atleta em omnium (nono lugar de Portugal no 'ranking' de qualificação)

Remo:

- Masculinos:

Double Scull peso ligeiro: Pedro Fraga e Afonso Costa (Quota garantida com o segundo lugar na prova de qualificação, em Varese, Itália).

Ginástica artística:

- Femininos:

Filipa Martins (Quota garantida no concurso geral dos Mundiais de Estugarda, Alemanha).

Surf:

- Masculinos:

Frederico Morais (melhor europeu nos Mundiais de 2019)

Tiro com armas de caça:

- Masculinos:

João Paulo Azevedo: fosso olímpico (2.º Taça do Mundo de Lahti)