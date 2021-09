Sarabia apresentado oficialmente

Bernardo Monteiro Hoje às 18:13 Facebook

Pablo Sarabia foi formalmente apresentado como jogador do Sporting, por empréstimo, envolvido no negócio que levou o defesa esquerdo Nuno Mendes para o Paris Saint-Germain.

Os franceses ficam responsáveis por suportar o avultado salário do jogador espanhol, que esteve presente no Europeu 2020, e Sarabia parece bastante agradado com o cenário que vai enfrentar na temporada 2021/22. "Escolhi vir para o Sporting porque é um clube grande que está a trabalhar muito bem, como se viu na época passada pelas vitórias na Liga e na Taça da Liga. Vir para aqui é uma excelente oportunidade para mim, quero desfrutar desta experiência. Todos sabemos que o Sporting é um emblema grande e com muita história. Jogaram aqui grandes nomes do futebol como o Luís Figo ou o Cristiano Ronaldo, que é uma referência para mim. Saber que ele começou a jogar nesta casa é mais um estímulo", garante o médio.

Companheiro do guarda-redes leonino Adán, quando ambos integravam os quadros do Real Madrid, o novo número 17 destacou o papel do colega na vinda para o Sporting. "Disse-me coisas boas do clube, do treinador, do ambiente, dos colegas e da cidade de Lisboa. Tudo o que ele me contou foi bom e importante para escolher vir para o Sporting. O ambiente é muito bom. Fui bem recebido por todos os meus colegas e pelo treinador, que me explicou alguns conceitos básicos sobre a forma de jogar da equipa", contou.

Na temporada passada, ao serviço dos parisienses, Pablo Sarabia fez 37 jogos, tendo marcado em sete ocasiões e contribuído com quatro assistências.