Sarabia marca na goleada de Espanha à Geórgia

Depois da derrota na jornada anterior, com a Suécia, Espanha reagiu da melhor forma, com uma goleada frente à Geórgia, por 4-0, em partida da quinta jornada do Grupo B do apuramento para o Mundial 2022.

Com Sarabia (Sporting) e Abel Ruiz (Braga) de início, a Espanha entrou a todo o gás e ao intervalo já tinha o jogo praticamente resolvido.

Gayà fez as honras de abrir o marcador (14 minutos) e, aos 25, Soler ampliou a vantagem espanhola. Ainda antes do intervalo, Ferran Torres fez o 3-0. Após o descanso, o reforço sportinguista Sarabia fez o gosto ao pé.

Com este resultado, a Espanha subiu à liderança do grupo B com dez pontos, mais um que a Suécia que tem menos dois jogos. Já a Grécia é quarta classificado com três pontos, menos um que o Kosovo. A Geórgia é última apenas com um ponto.