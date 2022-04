Sarabia e Nuno Mendes no PSG permite encaixe

André Bucho Ontem às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A boa época de Sarabia, autor de 17 golos pelos leões, não está a passar despercebida ao Paris Saint-Germain e é certo que o avançado espanhol vai regressar ao clube francês no final da temporada, mas com uma nuance: fará parte do plantel.

Chegou a ser colocada em cima da mesa a hipótese de o espanhol voltar a ser novamente emprestado, mas, de acordo com o jornal francês "L'Equipe", terá mesmo uma oportunidade na capital gaulesa.

Além de voltar a contar com Sarabia, o Paris Saint-Germain vai ainda exercer o direito de opção de compra sobre Nuno Mendes, o que permite um encaixe de 40 milhões de euros ao Sporting. Esse montante vai ser pago pelo campeão francês no final da época, depois de já ter depositado sete milhões quando acordou os termos do empréstimo do lateral esquerdo no arranque desta temporada.