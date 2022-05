Sarabia nos convocados de Espanha para defrontar Portugal na Liga das Nações

JN/Agências Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Pablo Sarabia, que jogou esta época no Sporting, integra os convocados da Espanha para a Liga das Nações A de futebol, na qual será adversária de Portugal.

O avançado Ansu Fati voltou aos eleitos do selecionador Luis Enrique, após ausência superior a um ano devido a lesão, destacando-se ainda o regresso de Marco Asensio, talvez a maior surpresa nos convocados da Espanha, que se estreia, precisamente, frente a Portugal, em 2 de junho.

"Talvez seja ele [Marco Asensio] o maior surpreendido. Não nos enganemos, há baixas importantes na sua posição, mas isso não significa que não pudesse voltar. As oportunidades existem para ser aproveitadas", explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Luis Enrique promoveu também os regressos de Sergio Busquets, que esteve ausente nos dois jogos particulares disputados este ano, com a Albânia (2-1) e a Islândia (5-0), em março, bem como do defesa Íñigo Martínez e do médio Thiago Alcantara.

Sarabia, que representou o Sporting na época 2021/2022, por empréstimo do PSG, e se revelou um dos melhores jogadores da Liga, mantém-se na convocatória, depois de ter marcado dois golos frente à Islândia, numa partida em que entrou em campo já durante a segunda parte.

O treinador espanhol manteve uma linha de continuidade no lote de escolhidos para representar o país nos primeiros quatro jogos no Grupo 2 da Liga das Nações A, para os quais não poderá contar com dois jogadores influentes, Pedri e Oyarzabal, devido a lesão.

A Espanha, que foi derrotada por 2-1 pela França na final da edição anterior da prova, defronta a seleção portuguesa, vencedora da edição inaugural, e "aspirante à conquista de títulos", segundo observou Luis Enrique, em encontro marcado para 2 de junho, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, com início às 19:45.

PUB

A seleção campeã mundial em 2010 jogará os dois jogos seguintes fora de Espanha, em Praga, frente à República Checa, em 05 de junho, e em Genebra, com a Suíça, quatro dias mais tarde, antes de receber os checos, em 12 de junho, em Málaga.

Convocados da Espanha:

Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), Robert Sánchez (Brighton) e David Raya (Brentford)

Defesas: Azpilicueta (Chelsea), Carvajal (Real Madrid), Laporte (Manchester City), Eric García (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Íñigo Martínez (Athletic Bilbau) e Marcos Alonso (Chelsea)

Médios: Busquets (Barcelona), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Thiago Alcantara (Liverpool), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Koke (Atlético de Madrid) e Carlos Soler (Valência)

Avançados: Asensio (Real Madrid), Sarabia (Sporting), Dani Olmo (Leipzig), Morata (Juventus), Raúl de Tomás (Espanyol), Ferran Torres (Barcelona) e Ansu Fati (Barcelona).