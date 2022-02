Sarabia tem como objetivo ir ao Mundial

André Bucho Hoje às 21:07 Facebook

Sarabia revela detalhes da chegada a Alvalade, mas evita falar do futuro de leão ao peito.

Em entrevista ao podcast do clube, Sarabia, emprestado pelo Paris Saint-Germain, revelou que não se sentia bem na capital francesa, antes de rumar a Alvalade, no último dia da janela de transferências. "A possibilidade do Sporting apareceu três dias antes do fecho de mercado. Era o momento de sair, não estava confortável, tinha tido lesões e não tinha um bom sentimento com o treinador. Decidi sair, era o melhor a fazer, para me sentir importante outra vez", explicou o internacional espanhol, que fintou as perguntas sobre a continuidade em Alvalade na próxima temporada.

"A curto prazo, viver o momento, porque estou muito feliz. Jogo, estou bem, conheço uma cidade bonita. Queria recuperar as sensações que não tinha em Paris. Estamos na Champions, será difícil mas vamos tentar passar... O meu objetivo é ir ao Mundial", garantiu o atacante.