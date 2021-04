Sarah Voss rompeu convenções com fato de corpo inteiro. Porque pode e porque quis

Em nome do conforto, a ginasta alemã usou um fato completo no Campeonato Europeu de Ginástica Artística, na Suíça, e não será a única. Espera inspirar mais colegas "a sentirem-se bem na sua pele".

Comecei a sentir-me cada vez mais desconfortável

Não quebrou nenhuma regra mas desafiou as convenções com uma atitude que lhe está a valer rasgados elogios.

Se, até agora, as ginastas só utilizavam fatos de corpo inteiro em competições internacionais por motivos religiosos, a alemã Sarah Voss decidiu fazê-lo no Campeonato Europeu de Ginástica Artística, na Suíça, simplesmente por se sentir mais confortável. Uma decisão plenamente apoiada pela federação de ginástica do seu país.

"Esperemos que as ginastas que se sentem desconfortáveis com os fatos habituais se sintam encorajadas a seguir o nosso exemplo", afirmou a atleta.

Segundo a federação, trata-se de um posicionamento contra a "sexualização da ginástica", numa altura em que se torna cada vez mais importante prevenir o abuso sexual.

Todas as mulheres querem sentir-se bem na sua pele

Numa entrevista à ZDF, Sarah Voss explicou a escolha do fato, defendendo que "todas as mulheres querem sentir-se bem na sua pele".

"Na ginástica, isso torna-se difícil à medida que o corpo vai crescendo. Quando era pequena, não dava importância nenhuma às roupas justas. Mas quando me apareceu a menstruação, comecei a sentir-me cada vez mais desconfortável", reconheceu.

A federação alemã disse ainda que as ginastas Elisabeth Seitz e Kim Bui, da mesma equipa de Sarah, também vão optar pelo fato de corpo inteiro nas próximas competições.

As regras da Federação Internacional de Ginástica (FIG) indicam apenas que os competidores podem usar um fato, "de peça única, com pernas cobertas", desde que seja de um design elegante.

E na verdade, tal como frisou Elisabeth Seitz, todos os atletas treinam com roupa de corpo inteiro. "Porque é que nas competições seria diferente?", questiona.