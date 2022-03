Saravia confirmado no Botafogo

JN Hoje às 15:13 Facebook

Ex-F. C. Porto assina até ao final do ano pelo emblema brasileiro. Aos 28 anos, o internacional argentino procura dar um novo impulso na carreira.

O antigo jogador do F. C. Porto, Renzo Saravia, foi oficializado como reforço do Botafogo, de regresso, esta época, ao principal escalão do futebol brasileiro. O lateral direito, internacional pela Argentina, assinou até ao final de 2022.

Depois de ter voltado ao Dragão em janeiro, após ter terminado o empréstimo ao Internacional de Porto Alegre, Saravia acabaria por rescindir o vínculo que o ligava aos portistas, ficando livre para definir o seu futuro.

A próxima aventura será no Botafogo, recentemente adquirido pelo americano John Textor, que estará perto de anunciar o português Luís Castro como novo treinador.