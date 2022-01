Saravia já trabalha no F. C. Porto e Nanu cedido ao Dallas

Hoje às 16:05 Facebook

Lateral direito argentino está de volta ao Dragão e já integrou o treino desta segunda-feira, que serviu de preparação para o jogo com o Vizela, da Taça de Portugal. Nanu saiu, até ao final do ano, para a MLS.

O internacional argentino terminou o empréstimo com o Internacional de Porto Alegre e volta à Invicta num contexto que lhe é particularmente favorável. Entre lesões e a CAN, Sérgio Conceição está privado de quatro defesas laterais, o que o fez utilizar Jesus Corona na lado direito do setor mais recuado no último jogo do campeonato, diante do Estoril.

Com João Mário e Wilson Manafá lesionados e Zaidu na seleção da Nigéria, Saravia ganha uma janela de oportunidade para se mostrar ao treinador portista, que terá de gerir com pinças as opções para a zona defensiva, nos próximos tempos.

Contratado em 2018 ao Racing, Renzo Saravia nunca se conseguiu impor nos azuis e brancos, pelos quais disputou apenas seis partidas e marcou um golo. Passou as duas últimas épocas nos brasileiros do Internacional de Porto Alegre, com bom aproveitamento desportivo. Aos 28 anos, espera agarrar esta nova oportunidade no Dragão.

Noutro contexto, Nanu foi cedido, até ao final do ano, ao Dallas, da Major Soccer League (MLS), o principal campeonato dos Estados Unidos da América. O negócio contempla uma opção de compra, mas os valores do negócio não foram revelados.