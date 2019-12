Saravia titular no F. C. Porto frente ao Chaves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:21 Facebook

O F. C. Porto defronta, este domingo em Trás-os-Montes, o Chaves na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Saravia é uma das sete novidades apresentadas por Sérgio Conceição.

Para este encontro, César Peixoto, que se estreia no comando técnico, não pode contar com os lesionados David Luís, Babanco e João Teixeira. Do lado do F. C. Porto, Sérgio Conceição pode contar com a equipa na máxima força.

Para assegurar um lugar na final for, basta um empate para os azuis e brancos. No caso do Chaves, os flavienses estão obrigados a vencer para carimbar a passagem à próxima fase.

Onze do Chaves: Igor, Hugo Basto, Jefferson, Niltinho, Raphael Guzzo, André Luís, Gamboa, Wagner, José Gomes, Medina e Rafael Viegas

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Saravia, Mbemba, Marcano e Manafá; Corona, Danilo, Sérgio Oliveira e Nakajima; Marega e Soares.

O pontapé de saída está marcado para as 19.15 horas. A arbitragem está a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco).