Sarri deixa Ronaldo de fora para a Atalanta a pensar na Champions

O técnico da Juventus, Maurizio Sarri, confirmou à imprensa que Cristiano Ronaldo não está apto para a partida em casa da Atalanta.

Cristiano Ronaldo foi substituído contra o Lokomotiv de Moscovo aos 82 minutos e contra o AC Milan aos 55 minutos, o que causou alguma controvérsia. Tanto o técnico da Juventus, como o próprio jogador confirmaram que eram problemas físicos e que não era razão para preocupação.

Sarri na conferência de imprensa, confirmou que Ronaldo não ia jogar a próxima partida por ainda não estar totalmente recuperado. "Não há nada a esclarecer com o Cristiano. Às vezes os jogadores têm de sair e acalmar-se. O problema é que ele na terça comunicou-nos que ainda não estava bem. O objetivo é tê-lo de volta para a Liga dos Campeões."

O treinador dos "bianconeri" desvaloriza a situação, referindo que não há nenhum problema com Ronaldo, visto que nenhum jogador gosta de ser substituído: "Estas são as reações às substituições em todas as divisões desde os anos 90, dos amadores para cima. Não é um problema".

Cristiano Ronaldo, depois dessas substituições, jogou duas partidas com a seleção nacional e marcou quatro golos, parecendo estar 100% recuperado. Aparentemente, ressentiu a lesão e falhará o jogo contra a Atalanta, a contar para o campeonato italiano.

Cristiano Ronaldo chegou aos 99 golos pela seleção nacional Foto: Global Imagens/Filipe Amorim

Maurizio Sarri: "Ronaldo disse-nos que estava bem no primeiro jogo de Portugal, mas que no outro teve os problemas que tem tido. Preparámos um plano para treiná-lo e o objetivo é recuperá-lo para a Liga dos Campeões. Amanhã, é 99 por cento certo que não jogará".