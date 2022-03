Sarri pensa em Vitinha para a nova Lazio

JN Hoje às 12:52 Facebook

Impressionado com o que viu no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Sarri mantém o internacional português debaixo de olho.

Vitinha está na mira de Maurizio Sarri, que prepara uma autêntica revolução no plantel da Lazio. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o treinador italiano apontou o nome do médio do F. C. Porto como uma das prioridades para o meio-campo, setor que deverá ver sair Milinkovic-Savic.

O médio, de 22 anos, já cumpriu 38 jogos pelos azuis e brancos, em 2021/2022, tendo marcado três golos e feito duas assistências. Estes números levaram Fernando Santos, selecionador nacional, a chamá-lo para o play-off de apuramento para o Mundial do Catar, no lugar do lesionado Rúben Neves.

A cotação de Vitinha disparou em flecha desde o início da época, altura em que o Wolverhampton, a quem esteve cedido na temporada passada, decidiu não acionar a cláusula de compra avaliada em 20 milhões de euros.

Cotado pelo Transfermarkt, sítio especializado na matéria, em 24 milhões de euros, o médio tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, e deverá ser esse o valor para o qual os dirigentes portistas vão apontar caso haja uma abordagem formal pelo jogador. Vitinha tem contrato com o F. C. Porto até 2024, sendo intenção da SAD renovar o vínculo com o internacional sub-21.

A revolução que está a ser preparada pela Lazio, que segue na 7.ª posição da Serie A, fora dos lugares europeus, abrange ainda a baliza e o setor mais recuado. Os guarda-redes Sergio Rico (PSG) e Kepa (Chelsea), os defesas Romagnoli (Milan), Rojas (River Plate), Emerson (Chelsea) e Ferrari (Sassuolo), e os médios Maxime Lopez (Sassuolo) e Vecino (Inter de Milão), para além de Vitinha, são os nomes em cima da mesa, segundo o jornal italiano.