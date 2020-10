Sassuolo travado em casa pelo Torino

JN/Agências Hoje às 22:40 Facebook

O Sassuolo empatou 3-3 esta sexta-feira na receção ao Torino, na quinta jornada da Liga italiana, com dois de rajada quase no fim, mas, apesar do tropeção, subiu, provisoriamente, ao segundo lugar.

Numa partida disputada sob nevoeiro, a equipa da casa esteve a perder por 1-0, 2-1 e 3-1, mas conseguiu recuperar, sobretudo na ponta final quando marcou dois golos no espaço de um minuto, aos 84 e 85, numa altura em que a derrota parecia inevitável.

Não obstante este empate, o Sassuolo subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Serie A, com 11 pontos, só atrás do AC Milan, que lidera com 12, e à frente de Atalanta, com nove, de Nápoles e Juventus, ambos com oito, e do Inter, com sete, os quais ainda têm os seus jogos por disputar nesta quinta jornada.