Savic suspenso quatro jogos por agressão a adversário

O montenegrino Stefan Savic, do Atlético de Madrid, foi castigado, esta quinta-feira, pela UEFA com quatro jogos de suspensão, por "agredir" um adversário e utilizar "linguagem abusiva" no encontro segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O defesa central, de 30 anos, companheiro de equipa do internacional português João Félix, recebeu ordem de expulsão no desafio com o Chelsea, em Londres, que ditou a eliminação dos espanhóis, depois de ter agredido o alemão Antonio Rudiger com uma cotovelada, aos 82 minutos, insurgindo-se, posteriormente, com uma linguagem inapropriada contra o árbitro do desafio.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA esclareceu que o castigo imposto ao habitual titular da equipa colchonera deverá ser cumprido em encontros de competições de clubes e não de seleções.

O organismo multou ainda o Atlético de Madrid em 24 mil euros, sendo que a coima se divide em duas partes, com 14 mil euros respeitantes à "conduta inadequada da equipa", uma vez que cinco jogadores "rojiblancos" foram repreendidos, e os 10 mil restantes por ser o "responsável pelo início tardio do jogo", disputado a 17 de março.

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, foi igualmente advertido por ter sido igualmente "responsável" pelo início tardio daquela partida em Stamford Bridge.