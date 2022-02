Sp. Braga acusa V. Guimarães e pede intervenção da Liga

O Sp. Braga acusa o V. Guimarães de não disponibilizar os bilhetes previstos nos regulamentos para os adeptos visitantes e revela ter efetuado uma exposição à Liga exigindo "medidas imediatas". A posição, assumida esta quinta-feira, em comunicado, insere-se no âmbito do embate entre os clubes depois de amanhã (20,30 horas), no Estádio Afonso Henriques.

Os arsenalistas reconhecem terem vendido 800 bilhetes em "poucas horas". "Assente no Regulamento de Competições da Liga e no facto de todos os clubes visitantes terem direito a 5 por cento da lotação do estádio, o Sp. Braga encetou, desde a manhã de ontem (quarta-feira), contactos institucionais com o Vitória SC, de forma a operacionalizar a venda dos restantes 700 bilhetes", a que tem direito, lê-se no documento.

O clube defende no entanto que, mesmo depois de "prolongadas conversas" nas últimas 36 horas "o Vitória SC continua sem confirmar a disponibilização da totalidade dos bilhetes regulamentares para adeptos visitantes".

Os bracarenses acusam o rival de "manter uma postura que vai liminarmente contra o Regulamento de Competições da Liga". E revelam ter apresentado uma "exposição à Liga" a exigir "que sejam tomadas medidas imediatas, as quais viabilizem, dentro dos critérios regulamentares, a afluência massiva de adeptos do Sp. Braga ao jogo".