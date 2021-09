SC Braga e Paços de Ferreira empatam sem golos

JN Hoje às 17:38 Facebook

O encontro deste sábado entre o SC Braga e o Paços de Ferreira terminou empatado sem golos, no jogo inaugural da quinta jornada da Liga portuguesa.

No estádio "Capital do Móvel", o Paços de Ferreira empatou a 0-0 com o SC Braga, materializando o segundo empate consecutivo sem golos dos arsenalistas.

Carlos Carvalhal promoveu a estreia dos reforços Chiquinho, contratado ao Benfica, e Diogo Leite, proveniente do F.C. Porto. Deni JR voltou às opções do técnico Jorge Simão para atacar a baliza do SC Braga.

Os bracarenses até tiveram mais bola durante o encontro, mas foi o Paços a criar mais oportunidades de golo. Mas nenhuma das formações conseguiu chegar ao golo e após 90 minutos o empate foi o resultado final.

O SC Braga soma assim oito pontos, estando provisoriamente no quinto lugar da tabela. O Paços de Ferreira encontra-se no sétimo lugar, com sete pontos conquistados.