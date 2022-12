SC Rio Tinto: Pontapé de saída para o sucesso do futebol feminino

Daniela Silva Hoje às 15:00 Facebook

O SC Rio Tinto compete em todos os escalões de formação e conta com 124 atletas femininas.

Ao caminharmos pelo grande corredor das instalações do campo sintético do SC Rio Tinto, no concelho de Gondomar, encontramos, ao fundo, o balneário feminino. "Trabalho, esforço, entrega, ambição e amizade" são algumas das palavras espalhadas, em cartazes. Para as atletas, é dentro destas quatro paredes que se começam a ganhar os jogos.

Esta caminhada no futebol feminino começou em 2019 por intermédio do professor André Queirós. A sugestão foi acolhida pelo presidente Jorge Pina que deu o primeiro passo para o desenvolvimento do projeto. Hoje, Joel Alves é o líder do SC Rio Tinto e considera que a aposta no desporto feminino "tem sido um sucesso" e que, neste momento, já é "uma grande bandeira do clube".