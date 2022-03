Schalke 04 sem mãos a medir com procura por camisola sem Gazprom

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube alemão apagou o patrocínio da empresa estatal russa e o interesse pela nova camisola disparou ao ponto de ter saturado a loja online.

A venda de camisolas do Schalke 04 sem o logótipo da Gazprom disparou, depois de o emblema da 2.ª liga alemã ter rescindido a ligação à empresa estatal russa de produção e distribuição de energia, na sequência da invasão da Ucrânia.

"O interesse pela camisola especial com o logótipo Schalke 04 [em vez do nome do patrocinador] é gigantesco. Isso levou a uma saturação da loja online", informou o clube, em comunicado.

"A capacidade financeira do clube não será afetada por esta decisão", salienta a nota, assinalando o facto de "a direção acreditar que poderá apresentar muito em breve um novo patrocinador".

A partir de agora, a camisola, que custa 69,95 euros, pode ser encomendada através de um formulário, sendo que, caso a procura exceda as sete mil unidades disponíveis, haverá um sorteio entre os interessados.

Na quinta-feira, perante a ofensiva russa na Ucrânia, o Schalke 04 anunciou que tinha retirado dos equipamentos oficiais todas as referências à Gazprom, patrocinador principal desde 2007 e a maior exportadora mundial de gás natural, cuja maioria do capital social é detida pelo Estado russo. O contrato proporcionava um encaixe anual de nove milhões de euros ao clube alemão.