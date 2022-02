Schalke remove patrocínio da empresa russa Gazprom

JN Hoje às 15:01 Facebook

Empresa russa já não vai constar nos equipamentos do clube alemão.

O Schalke 04, clube que milita na segunda divisão alemã, anunciou esta quinta-feira que removeu o patrocínio da Gazprom dos seus equipamentos, com base em "acontecimentos recentes", numa altura em que a invasão russa à Ucrânia está a ganhar maiores proporções.

Na conferência de imprensa desta manhã o treinador Dimitrios Grammozis já tinha surgido com uma camisola sem a publicidade da empresa russa. No lugar do patrocínio irá estar o nome do clube.

A Gazprom é também uma das maiores patrocinadoras da Liga dos Campeões e a UEFA está a ser pressionada, sobretudo por membros do governo britânico, a tomar uma decisão quanto à continuidade da ligação da empresa russa com a prova milionária.