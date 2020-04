Schelotto: "Ainda me enviam mensagens para voltar ao Sporting"

JN Hoje às 17:46 Facebook

Em entrevista, Ezequiel Schelotto revelou que sente um carinho especial pelo Sporting, e que não fecha a porta a um regresso.

"Vivi momentos muito lindos, passei um bom bocado, joguei muito e ainda mantenho contacto com jogadores do atual plantel. Sempre que posso acompanho os jogos, sei que agora não estão em boa fase como quando eu estive lá. O Sporting deu-me muito e tratei de responder sempre com o meu profissionalismo. Tenho o meu coração sempre no Sporting", começou por dizer Ezequiel Schelotto, ao jornal O Jogo.

O lateral direito, de 30 anos, abordou a vontade de muita gente em vê-lo novamente em Alvalade e não fechou a porta a um regresso.

"As pessoas ainda me enviam mensagens para que regresse e no futebol nunca se sabe. Espero que lhes corram bem as coisas, gosto muito deles e o país é formidável. A minha filha é portuguesa, temos grandes recordações com a família em Lisboa".