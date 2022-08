Schmidt corta três nomes da Champions para a receção ao Arouca

JN Hoje às 14:22 Facebook

Roger Schmidt cortou três nomes e trocou um guarda-redes na lista de convocados para o jogo de abertura da Liga, com o Arouca, relativamente ao embate com os dinamarqueses do Midtjylland, para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A lista de convocados do Benfica para a receção ao Arouca, esta noite (20:15 horas), para a jornada inaugural da Liga, tem como principal novidade a inclusão do jovem guarda-redes Kokubo, por troca com Samuel Soares, que havia sido chamado para o jogo com o Midtjylland, da passada terça-feira, para a 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para além dessa troca, Roger Schmidt, treinador das águias, cortou os nomes de André Almeida, Paulo Bernardo e Diego Moreira, numa lista que conta com 21 nomes.

Os lesionados Ristic, Lucas Veríssimo e João Victor continuam de fora das opções do técnico alemão.

Convocatória:

Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Kokubo;

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, António Silva e Morato;

Médios: João Mário, Chiquinho, Weigl, Enzo e Florentino;

Avançados: Neres, Yaremchuk, Rafa, Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos;