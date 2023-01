Andreas Schjelderup já está em Lisboa para reforçar o Benfica, sendo que deverá assinar um contrato válido até 2027.

Schjelderup chegou ao aeroporto Humberto Delgado, esta tarde, acompanhado pelo diretor dos encarnados, Rui Pedro Braz.

Para assegurar a contratação do jogador, de 18 anos, as águias terão desembolsado um valor a rondar os nove milhões de euros, com possibilidade de somar a este valor mais cinco milhões de euros em bónus.

Esta época, o extremo norueguês, de 18 anos, fez dez golos em 17 partidas, pelo Nordsjaelland, da Dinamarca.