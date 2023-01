Schjeldrup já chegou e Tengstedt é reforço até 2028

Ontem às 22:51 Facebook

O avançado Casper Tengstedt é reforço oficial das águias e Andreas Schjeldrup chegou ontem a Lisboa também para ser apresentado como novo jogador dos encarnados. De uma assentada, a SAD, liderada por Rui Costa, preencheu lacunas no ataque.

Proveniente do Rosenborg, Tengstedt assinou por cinco temporadas e meia, ou seja, até 2028, tendo custado sete milhões de euros ao Benfica, a que se podem acrescentar três milhões mediante o cumprimento de metas desportivas.



Com 22 anos, o futebolista dinamarquês afirmou à BTV que se sente muito feliz com o novo passo na carreira. "Vou tentar ajudar a equipa a vencer o campeonato e desejo contribuir com golos. Sou um avançado que também pode jogar nas alas, tento sempre marcar e jogar em profundidade, acho que remato bem", salientou, destacando logo de seguida: "O Benfica é um grande clube. Vi vídeos do estádio, parece espetacular e estou ansioso por ver os adeptos. Queremos fazer algo grande".