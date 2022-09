Schmidt a três vitórias de igualar Eriksson

O início perfeito de temporada do Benfica aproxima-se do registo do clube, em 1982/83. Triunfos com Marítimo, Vitória de Guimarães e PSG permitirão repetir feito com 40 anos.

O êxito, na noite desta quarta-feira, em Turim, frente à Juventus (2-1), em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, aumentou para 12 a sequência de êxitos do Benfica, no arranque da temporada 2022/23.

Sob o comando do alemão Roger Schmidt (ex-PSV), as águias levam 12 vitórias em outros tantos jogos disputados e estão a três triunfos de igualar o melhor registo de sempre do clube, que se saldou em 15 êxitos consecutivos, na época 1982/83, então sob a liderança técnica do sueco Sven-Goran Eriksson.