Schmidt acusa Chelsea de desrespeito

Roger Schmidt afirmou, nesta quinta-feira, que o Chelsea está a desrespeitar o Benfica na tentativa de contratar Enzo Fernández.

"Não é uma situação fácil, há muito dinheiro em cima da mesa. Não queremos vender Enzo, tem uma cláusula. Se alguém quiser o jogador, tem de batê-la. Há um clube que está a tentar contratá-lo mas não posso aceitar o que se está a fazer. Fingem que querem pagar a cláusula e depois querem negociar", afirmou o treinador do Benfica, no Seixal.

Na partida com o Portimonense, que se realiza sexta-feira na Luz, os encarnados querem retificar a má imagem deixada em Braga. "Não jogámos bem nesse jogo, temos de estar no nível máximo em todas as partidas. Analisámos o que correu mal e a resposta dos jogadores foi muito boa nos treinos. Estamos ansiosos por jogar na Luz".

PUB

David Neres, a contas com uma lesão muscular, está em dúvida. "Fez grandes progressos e amanhã tomamos a decisão final. Vai estar de volta muito em breve", revelou Roger Schmidt, sem acrescentar se é opção diante dos algarvios. Castigado, Rafa é baixa certa. "Vamos trabalhar e é uma oportunidade para outros aparecerem. Com o Portimonense temos de melhorar", sublinhou.