Schmidt antevê "jogo muito difícil" com o PSG mas garante um Benfica "preparado"

JN Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Roger Schmidt acredita que, ao Benfica, será essencial "ter muito equilíbrio" para poder "controlar o jogo com bola" frente ao PSG, "uma equipa com muita qualidade individual, mas que também joga bem em equipa, especialmente esta época".

"Vamos ser desafiados na defesa, mas temos de os desafiar também. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos preparados", acredita Roger Schmidt, treinador do Benfica, para quem a motivação de defrontar uma das melhores equipas da Europa é positiva, mas não suficiente para um bom resultado.

"Temos de usar esse extra de motivação para estarmos a um nível top durante o jogo. Sozinha, a motivação não é suficiente. Num jogo, tudo é possível. É por isso que o futebol é interessante. Queremos mostrar isso amanhã", referiu o treinador alemão.

PUB

Do jogo em Guimarães, no sábado, o primeiro que o Benfica não venceu esta época, Roger Schmidt retira de positivo a qualidade defensiva da equipa. "Não estivemos ao nosso melhor nível contra o Vitória, sobretudo na parte de criar oportunidades, mas defendemos muito bem. Amanhã será diferente. O PSG vai jogar ao ataque e os espaços serão maiores. O jogo vai ser mais intenso, com outro ritmo. Não dá para comparar", disse.

Com duas vitórias nas duas primeiras jornadas do grupo H da Liga dos Campeões, frente a Maccabi Haifa e Juventus, o Benfica está bem lançado para se poder apurar para os oitavos de final da prova.

Ainda assim, Roger Schmidt avisa para as dificuldades que a equipa irá encontrar até ao final da fase de grupos. "Após duas vitórias, estamos numa situação muito boa, mas não será fácil apurar-nos, porque temos adversários com muita qualidade. Queremos aproveitar cada jogo para mostrar que merecemos estar na Liga dos Campeões. Vai ser uma luta até ao fim", referiu.

O Benfica recebe o PSG, no Estádio da Luz, a partir das 20 horas de quarta-feira. A partida é referente à 3.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões.