Schmidt assegura que Horta não é reforço

Roger Schmidt, treinador do Benfica, colocou nesta quinta-feira um ponto final à novela Ricardo Horta. "Não vem. É muito claro", esclareceu.

Julian Draxler está perto de ser reforço mas o alemão não garantiu a contratação. "Não falo sobre jogadores que não têm contrato", sublinhou. No entanto, admitiu que o clube procura um defesa central, tendo em conta as lesões de Lucas Veríssimo, João Victor e Morato. "Nenhum vai estar disponível agora ou nas próximas semanas. Também perdemos Vertonghen, que quis partir. Faz sentido ir buscar mais alguém".

No plano geral, assegurou estar feliz com a qualidade do plantel. "Estou muito satisfeito, nas últimas semanas tem corrido tudo muito bem". Na sexta-feira, as águias defrontam o Vizela, na Luz. "Temos de nos preparar para o jogo do ponto de vista psicológico e físico. Primeiro lugar? É sempre uma boa sensação".