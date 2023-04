Schmidt confirma regresso de Bah com o Gil Vicente

JN Hoje às 13:41 Facebook

Roger Schmidt, treinador do Benfica, confirmou nesta sexta-feira, em conferência de Imprensa no Seixal, que o lateral Bah, lesionado desde o jogo com o F.C. Porto, está apto para a partida de sábado, frente ao Gil Vicente, em Barcelos.

"Foi uma boa semana de treinos e Bah está de volta. Alguns jogadores estão em melhores condições físicas, como é o caso de Gonçalo Guedes. Estamos à espera de fazer um bom jogo e queremos, claro, conquistar os três pontos", afirmou, o treinador alemão.

O Gil Vicente não vence há cinco partidas mas a estatística foi desvalorizada. "Apesar disso, continua a ser uma boa equipa, especialmente em casa, onde não perde há muito tempo", salientou.

No campeonato inglês, o Arsenal perdeu, em poucas jornadas, a liderança e Schmidt foi convidado a fazer uma comparação com o Benfica. "É difícil comparar ligas. Até há pouco tempo, o Arsenal estava muito bem mas o campeonato tem 38 jornadas, aqui tem 34. O Importante é fazer pontos".

Três jogadores - Grimaldo, António Silva e Otamendi - estão em risco para a partida com o Braga, mas Schmidt não deu importância a eventuais futuras ausências. "Estou totalmente focado no jogo com o Gil, tenho bons substitutos em todas as posições se for caso disso. Morato e Veríssimo são excelentes jogadores".