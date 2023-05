Schmidt em branco no frente a frente com Artur Jorge

João Faria Hoje às 10:12 Facebook

Nas provas nacionais, o treinador do Benfica leva dois desaires com o homólogo do Braga, o registo mais negativo, face a técnicos lusos.

Uma derrota por 0-3, para o campeonato, e uma igualdade a um golo que acabou em êxito arsenalista no desempate por penáltis para a Taça de Portugal, é o saldo dos duelos de Roger Schmidt frente a Artur Jorge, nos dois jogos já disputados, nesta época, entre Sporting de Braga e Benfica. O terceiro round está agendado para sábado (20.30 horas, BTV), desta vez na Luz, para a 31.ª jornada da principal competição portuguesa.

Na primeira época por cá, o técnico alemão leva 37 jogos nas provas lusas, repartidos por Liga (30), Taça de Portugal (quatro) e Taça da Liga (três). Nestas provas, com todos os técnicos em que já defrontou as respetivas equipas pelo menos duas vezes, só com o Braga não saboreou, no mínimo, um êxito.