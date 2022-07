Schmidt enfrenta primeiro teste com 38 na bagagem

Luís Antunes Hoje às 15:40 Facebook

Águias defrontam o Reading, este sábado, no estágio em Inglaterra. Alemão ainda não entrou em cortes e Enzo Fernández vai juntar-se ao grupo em solo britânico. SAD só negoceia Morato por valor acima dos 15 milhões de euros.

Roger Schmidt tem, este sábado (16 horas, BTV), o primeiro teste à frente das águias, que vão defrontar o Reading, do Championship, num duelo que se realizará em St. George"s Park, complexo que recebe o estágio dos encarnados até ao dia 14.

O técnico alemão viajou, esta sexta-feira, para Inglaterra com mais 38 jogadores, uma vez que ainda não realizou qualquer corte no amplo grupo de quase 40 elementos que tem à disposição. Mas o JN sabe que existem muitos atletas já com o destino traçado, casos de Pizzi e André Almeida por exemplo. Todavia, a SAD não quer para já deixar qualquer jogador à parte, com intuito de evitar um sequente processo de desvalorização.