Schmidt espera um Dínamo "motivado", João Mário quer Ricardo Horta no plantel

O treinador do Benfica disse esperar um Dínamo Kiev "motivado" e confirmou o regresso de Neres. "Está preparado para jogar", garantiu.

Numa boa fase com quatro triunfos consecutivos, o Benfica entra agora numa fase decisiva para conseguir um lugar na Liga dos Campeões. Depois de ter eliminado o Midtjylland na terceira pré-eliminatória, o clube encarnado vai agora medir forças com o Dínamo Kiev para a primeira mão do play-off. E já vai poder contar com David Neres.

"Ele já está disponível. Treinou nos últimos dias e está de volta. Está a 100% e preparado para jogar", começou por dizer, garantindo esperar um adversário "motivado".

"É um jogo de Champions, espero uma equipa muito motivada. É uma boa equipa, jogaram bem com Fenerbahçe e Sturm Graz, provaram que têm qualidade, boa condição, mentalidade. Eles têm uma baixa e têm soluções, é o futebol. Espero um bom jogo. Temos de provar que merecemos estar na Liga dos Campeões. Eles já jogaram quatro jogos aqui, nós preparámos a nossa equipa o melhor possível. Temos de acreditar em nós mesmos, jogar o nosso futebol. Tentei preparar a equipa o melhor possível. Mostrámos que podemos jogar bom futebol. Temos de manter o nível, acreditar em nós, temos boas chances. As duas merecerem estar aqui e querem estar na Champions. temos de provar que podemos ser a equipa que vai lá estar", vincou.

João Mário: "Espero que o Ricardo Horta venha"

O médio do Benfica considerou que a equipa ucraniana pode ter alguma "frescura" por não estar a disputar o campeonato mas garantiu uma equipa encarnada "preparada" e "motivada". Sobre Ricardo Horta, o jogador reconheceu que gostaria de ver o português a jogar de águia ao peito. "Acima de tudo, conheço muito bem o Ricardo. Gostava muito que viesse, porque pode adicionar muita qualidade ao grupo. Merecia, por tudo o que tem feito no Sporting de Braga. Jogando no Benfica, há sempre concorrência. Portanto, espero que venha e que nos ajude muito", afirmou.

O Benfica defronta, na quarta-feira, na Polónia, o Dínamo Kiev para a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.