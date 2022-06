Schmidt já chegou e até quer observar os emprestados

Luís Antunes Hoje às 00:16 Facebook

Técnico garantiu "foco no trabalho" quando aterrou em Lisboa. Reuniu com Rui Costa e a equipa técnica já com Javi García que volta à Luz.

Roger Schmidt chegou, a meio da tarde desta sexta-feira, a Lisboa, com sorrisos e concentrado no início da preparação, que arranca este sábado, e prometeu responder a todas a questões sobre reforços e expectativas, na segunda-feira dia do início do trabalho de campo da pré-época.

O alemão, ao que apurou o JN, vai orientar e observar todos os jogadores disponíveis, emprestados e excedentários, casos de Pizzi, Ferro, Florentino, André Almeida, Taarabt, Gil Dias e Diogo Gonçalves. O JN sabe que nenhum dos futebolistas irá treinar à parte e, apesar de nem todos lutarem nas mesmas condições para permanecer no plantel, o técnico não exclui qualquer elemento.

Roger Schmidt foi abordado pelos jornalistas à chegada ao aeroporto com um "boa tarde" e "obrigado", em português, e projetou todos os esclarecimentos para segunda-feira.