Schmidt: "Não somos uma equipa construída com muito dinheiro"

Roger Schmidt rebate críticas após derrotas com o F. C. Porto e o Inter, garantindo que a águia está confiante para o duelo em Chaves. David Neres pronto para ir a jogo.

Sem motivo para alarme. Roger Schmidt reconheceu que as derrotas frente a F. C. Porto e Inter de Milão foram difíceis de digerir, porém salientou que o moral do grupo mantém-se alto. "As derrotas não beliscam a nossa confiança, depois do último duelo analisámos o que aconteceu e começámos a análise ao Chaves. Espero vencer", adiantou o técnico.

Sobre o menor rendimento da equipa, o alemão rebateu as críticas. "Durante a temporada, há fases em que não estamos a 100%. Não somos imbatíveis nem uma equipa construída com muito dinheiro. Em condições normais, com estes pontos, somos campeões. Basta ver as outras ligas. É natural que quem está de fora veja as coisas de forma diferente, mas tiveram de esperar nove meses por este momento. Até agora, a segunda metade da época tem sido fantástica".