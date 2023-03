Schmidt não vai à sala de imprensa

JN Hoje às 22:30 Facebook

Roger Schmidt, técnico do Benfica, não irá estar presente na sala de imprensa, na quinta-feira, para efetuar o lançamento do duelo com o Famalicão, por decisão das águias. Técnico suspenso preventivamente aguarda pela decisão do Conselho de Disciplina.

Ao contrário do habitual, o Benfica não realiza a conferência de antevisão do jogo da Liga, neste caso a que devia suceder esta quinta-feira, na perspetiva de lançar o duelo com o Famalicão, sexta-feira, na Luz. Uma decisão do clube, sabe o JN, referente a um jogo que também não contará à partida com Roger Schmidt no banco.

O alemão, expulso na parte final do jogo com o Vizela, está suspenso preventivamente, nos moldes do artigo 41.º do Regulamento Disciplinar. E aguarda agora pela decisão do Conselho de Disciplina que deve confirmar a ausência.

Nesse caso, Jens Wissing, adjunto, deve substituir líder da equipa técnica.