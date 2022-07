Schmidt obrigado a reduzir plantel e à espera de Enzo

Com um plantel atual de 36 jogadores, o treinador Roger Schmidt vai proceder a dispensas ainda antes do estágio de pré-temporada, que arranca depois de amanhã em St. George's Park, em Inglaterra, e é também objetivo do alemão diminuir o grupo perto da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendada para 2 de agosto.

Os encarnados dão, neste momento, prioridade às saídas, tal como o JN revelou oportunamente, e são praticamente certas as dispensas de Pizzi, André Almeida, Seferovic e Taarabt. O avançado suíço é o jogador com mais mercado, mas, para já, não há propostas. Relativamente aos restantes jogadores, todos os cenários estão em cima da mesa, inclusive a rescisão de contrato.

Com chegada a Lisboa prevista para hoje à noite, o reforço João Victor vai efetuar exames médicos e, muito provavelmente, segue viagem com o grupo na sexta-feira. O central brasileiro, de 23 anos, jogou na última madrugada ao serviço do Corinthians, diante do Boca Juniors, na Taça Libertadores, tendo sido o duelo da despedida do Timão.