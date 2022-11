Schmidt preferia parar de competir, mas aceita moldes da Taça da Liga

Hoje às 13:33 Facebook

Técnico assume que terá de alterar pelos menos seis jogadores, mas vê alternativas para jogar um bom futebol. Só Aursnes ainda não recuperou de lesão.

Preferia parar totalmente a competição? "Sim, para ser honesto e até por respeito pela competição. Se jogas com muitos atletas que não estão dá-se a ideia que a prova não é muito importante. Preferia parar, mas aceitámos a decisão e daremos o nosso melhor", garantiu o técnico do Benfica no lançamento do embate com o Estrela da Amadora, este domingo (19 horas), em Leiria, para a Taça da Liga.

Com mais de meia equipa nas seleções, o germânico admite mudanças, principalmente no meio campo. "Aursnes está lesionado, Enzo não está, João Mário e Paulo Bernardo também não ... Mas encontraremos soluções. Não gosto de mudar muito ... Mas temos boas opões para todas as posições. Temos de mudar alguns jogadores, no mínimo seis, mas queremos jogar o mesmo bom futebol", sublinhou.

As ausências de vários elementos concedem seguramente oportunidade a outras unidades, casos de João Victor, Lucas Veríssimo e Draxler entre outros no jogo do arranque da Taça da Liga para os encarnados.