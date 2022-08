Schmidt pressiona para manter Gonçalo Ramos

Treinador quer a continuidade do avançado no Benfica, apesar de ser um jogador na porta de saída. Alemão rendido aos golos e ao jogo de cabeça.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, deseja a permanência do avançado Gonçalo Ramos na Luz, mostrando-se satisfeito e impressionado com o rendimento do jogador (cinco golos em outros tantos jogos), além de considerar que o atacante se adaptou muito bem às movimentações defensivas, principalmente na zona de pressão. Há ainda outro aspeto, sabe o JN, que conquistou o técnico: o jogo de cabeça nos lances de bola parada, o que deixa a equipa menos dependente dos defesas centrais.

A posição de Roger Schmidt, conhecida dos responsáveis, mesmo que de forma indireta, acaba por fazer pressão para a continuidade de Gonçalo Ramos, jogador que considera preponderante no seu esquema de jogo, perspetiva que já confidenciou junto do seu círculo mais próximo.