Schmidt promove uma alteração no onze do Benfica

Aursnes é a novidade nos escolhidos pelo treinador das águias para defrontar o Marítimo, este domingo, no Estádio da Luz.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Aursnes, Enzo, David Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos;

Onze do Marítimo: Miguel Silva; Winck, Mosquera, Leo Andrade, Vitor Costa, Xadas, Diogo Mendes, João Afonso, Vidigal, Joel Tagueu e Zarzana;

O Benfica recebe o Marítimo este domingo, às 18 horas, no Estádio da Luz. Com uma vitória, as águias podem aumentar a distância para o F. C. Porto para cinco pontos e onze para o Sporting. O clube encarnado ficará depois à espera do que vai fazer o Braga, segundo classificado, na receção ao Vizela.