Schmidt quer na Luz a mesma energia da pré-época

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, afirmou nesta segunda-feira que as águias estão confiantes para o duelo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Midtjylland, terça-feira na Luz.

"Queremos mostrar a mesma energia e a mesma coragem da pré-época. Contamos com a ajuda dos adeptos. Com o Newcastle aconteceu e esperamos que o estádio esteja cheio", afirmou, em conferência de Imprensa, no Seixal.

O adversário dinamarquês mudou recentemente de treinador. "Trouxe uma nova energia e ideias diferentes mas estamos mais preocupados connosco. Sei que há pressão porque todos querem estar na fase de grupos da Champions", realçou. O técnico alemão sublinhou que a partida decisiva será disputada fora de portas. "Temos de jogar bem em casa, nesse campo o rival tem ligeira vantagem porque jogará depois no seu recinto".

As eventuais movimentações do mercado foram desvalorizadas. "Não estou preocupado. O mercado ainda está aberto mas como treinador tenho de estar mais preocupado com os jogos"