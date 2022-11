Schmidt queria ver Grimaldo na seleção

Treinador surpreendido pela ausência do lateral do Mundial e lamenta a paragem dos campeonatos nacionais.

Grimaldo deveria ter sido convocado para o Mundial 2022, na opinião de Roger Schmidt, treinador do Benfica. No lançamento da partida frente ao Gil Vicente, o técnico considerou ser uma injustiça o lateral esquerdo ficar de fora da competição. "É surpreendente. É um jogador de topo, tem feito grandes exibições no campeonato e na Liga dos Campeões, porém a decisão pertence à seleção espanhola e ao selecionador Luis Enrique. Ele tem de respeitar a decisão, mas na minha opinião merecia estar no Mundial", salientou.

Cinco jogadores das águias foram chamados à competição no Catar. "Estou muito feliz com as chamadas de Otamendi e de Enzo Fernández pela Argentina e de António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos pela seleção portuguesa. Eles merecem, estão a fazer uma grande temporada. Espero que os cinco possam encontrar-se na final", afirmou, sorridente. Porém, mostrou-se crítico com a paragem: "Estamos a meio da época, não estou contente. Foi a decisão de algumas pessoas e temos de aceitar".