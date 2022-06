Schmidt reúne a equipa técnica já com Javi Garcia

JN Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Roger Schmidt reuniu, esta sexta-feira, já com os elementos da equipa técnica no Seixal. Javi Garcia, (adjunto), e Fernando Ferreira (técnico do guarda-redes) estiveram no encontro no qual participou também Rui Costa.

O espanhol, antigo atleta do clube que terminou a carreira de jogador há poucos dias, foi oficialmente confirmado pelos encarnados, e já reuniu com o novo líder técnico no Seixal.

Jörn-Erik Wolf, Jens Wissing e Yann-Benjamin Kugel, adjuntos, Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes), Nuno Cesário (análise e observação) e Rúben Soares (análise e observação) completam o staff técnico dos encarnados para 2022/23.